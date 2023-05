Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte oferece curso sobre captação de recursos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, está com inscrições abertas para o curso de elaboração de projetos para captação de recursos, que será realizado ente os dias 29 e 31 de maio. As aulas serão realizadas no cento cultural, com início às 19h00.

O curso, de acordo com o secretário Clemilson Carvalho, tem número de vagas limitadas e é destinado a artistas, produtores culturais e a pessoas interessadas em aprender a forma correta de elaborar um projeto para a captação de recursos.

“O curso é completo e atualizado com as informações referentes à elaboração de projetos e planos de trabalho, abrangendo também os aspectos complementares à editais, no que se refere à elaboração e análise de projetos”, explicou o secretário Clemilson Carvalho.

Ele lembra também que um projeto bem elaborado, com um plano de trabalho bem especificado, é fundamental para o sucesso de uma proposta. “Em muitos casos os projetos e planos de trabalho são rejeitado, implicando na não liberação de recursos por falhas na elaboração ou a não observação corretas das diretrizes e normas dos proponentes” frisou.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o próximo dia 26 pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ZFAdCmbZrD16vS26pO4p6mMq-UP2C2g0qpXwAcPHjMxC0Q/viewform?usp=pp_url.