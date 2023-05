Sebrae/MT realiza Semana do MEI para estimular o empreendedorismo no estado

De 22 a 26 de maio, evento realizará atendimentos, palestras, cursos, workshops e muito mais, de forma presencial e online

ASSESSORIA DE IMPRENSA SEBRAE/MT

O número de microempreendedores individuais (MEIs) em Mato Grosso é de 271.375, segundo dados da Receita Federal, divulgados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae/MT), em maio de 2023. Devido à relevância socioeconômica dos MEIs, o Sebrae realiza, todos os anos, a Semana do MEI para fomentar as atividades em Mato Grosso. Este ano, a 14ª edição do evento será realizada de 22 a 26 de maio em todo o estado.

Durante a semana, os empreendedores poderão participar de palestras, oficinas, cursos, workshops e atendimentos gratuitos oferecidos pela instituição e outros parceiros.

Segundo a coordenadora de Relacionamento com o Cliente do Sebrae/MT, Liliane Ramos Moreira, uma das principais vantagens da Semana do MEI é a oportunidade de aprendizado e atualização em assuntos relevantes para o empreendedorismo. Nesta edição, serão abordados temas sobre o comportamento empreendedor, planejamento para formalizar ou decolar o negócio, orientações para crédito, gestão financeira, inovação, transformação digital, atendimento ao cliente, como vender mais e melhor, marketing, dentre outros.

Os MEIs também podem aproveitar a semana para esclarecer dúvidas sobre a formalização do negócio. “Os microempreendedores poderão contar com auxílio do Sebrae/MT para fazer as declarações de faturamento, cujo prazo de envio à Receita Federal termina no dia 31 de maio. A ideia é promover a formalização e o desenvolvimento dos MEIs, contribuindo para a geração de emprego e renda no país”, informou Liliane.

Para a microempreendedora de Cuiabá, Mary Aparecida Moreira Lins, da Mary Lins Store (@marylinsstore), que contou com o apoio do Sebrae/MT para abertura do seu negócio, a Semana do MEI é de suma importância para quem está iniciando um empreendimento. “O Sebrae oferece o suporte necessário para quem é microempreendedor, com profissionais qualificados para nos orientar em todos os assuntos”, concluiu.

Pontos de atendimentos

Em Cuiabá e Várzea Grande de segunda à sexta, das 8h às 17h terão programações especiais. Na Capital, os atendimentos serão na Praça Alencastro, no Centro. Em Várzea Grande, os atendimentos serão na Praça Sarita Baracat, Centro.

Também terá o Mutirão de Atendimento ao MEI nos municípios de Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio de Leverger, Jangada, Nova Brasilândia e Planalto da Serra. A meta é realizar 3 mil atendimentos a microempreendedores individuais ou empresários que pensam em montar o próprio negócio.

Semana do MEI Nacional

Este ano, o Sebrae/MT será responsável por um dia na programação da Semana do MEI Nacional, contextualizando a temática “Prepare-se para empreender”, no dia 22 de maio. Especialistas do Sebrae/MT vão apresentar os seguintes temas: “A Tela em Branco do Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios de Sucesso”, pela palestrante Camila Costa; “Economia Criativa Descomplicada: Transformando sua Criatividade em Negócio”, por Felipo Abreu; e “Bioeconomia: Oportunidades para Empreender de Forma Sustentável”, com Marina Silva.

Outras temáticas que serão abordadas pelos especialistas serão: “Comece Certo: como o MEI funciona” (23.05), “Mais inovação para o seu negócio” (24.05), “Como cuidar do seu dinheiro” (25.05) e “Como vender mais e melhor” (26.05).

Além dos eventos presenciais, a Semana do MEI também conta com toda uma programação online com orientações de especialistas para as várias áreas de atuação, que pode ser acessada aqui: https://sebrae.com.br/sites/ PortalSebrae/MEI/ eventosonline#2305

A programação completa da Semana do MEI 2023 pode ser acessada através do link: www.sebrae.com.br/semanadomei. Para quem preferir participar presencialmente, é só acessar o site do evento e procurar pela programação disponível em Mato Grosso.

Dados

Dados da Receita Federal, divulgados pelo Sebrae/MT em maio de 2023, apontam que dos 89,55% do total de pequenos negócios ativos no estado, 271.375 são microempreendedores individuais (MEIs), 225.004 microempresas (ME) e 35.888 empresas de pequeno porte (EPP).

Os pequenos negócios movimentam a economia e são responsáveis por 55% do PIB mato-grossense, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019.