Ruas do Parque de Exposição estão sendo pavimentadas

Com a aproximação da 22ª Expoverde, a Prefeitura de Campo Verde está investindo na melhoria da estrutura do Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha.

Esta semana foi iniciada a pavimentação das ruas em torno do pavilhão principal do parque. A obra visa reduzir a poeira e proporcionar mais conforto aos visitantes.

Após a conclusão da pavimentação do Parque, a Secretaria Municipal de Obras e Viação iniciará o asfaltamento da rua entre o Aeroporto Municipal e o recinto de exposição.

A 22ª Expoverde será realizada entre os dias 5 e 8 de julho, com portões abertos todos os dias. No dia 4 de julho haverá show com a dupla Hugo e Guilherme, no Parque de Exposição, em comemoração ao aniversário de 35 anos de emancipação política e administrativa de Campo Verde, também com entrada grátis.