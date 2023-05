Procons Municipal e Estadual realizam fiscalização orientativa a mercados de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) Municipal e Estadual, está atuando em Campo Verde com fiscalização orientativa a supermercados. A ação, que teve início na nesta terça, segue até a próxima quinta-feira.

“É uma fiscalização orientativa e preventiva. É uma conversa para demonstrar algumas adequações que os comerciantes devem fazer”, explicou a coordenadora do Procon de Campo Verde, Victória Maria dos Santos.

Segundo ela, está sendo apresentada aos comerciantes uma lista com as medidas que devem ser adotadas. Dentro de 30 dias, informou a coordenadora, haverá novas visitas onde serão verificadas se as adequações foram realizadas.

“Casos os comerciantes não tenham se adequado, será feita a autuação”, alertou a coordenadora. “Mas essa primeira fiscalização é educativa, é informativa, para que a gente possa levar aos fornecedores o conhecimento dos seus direitos e seus deveres”, enfatizou.