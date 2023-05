Prefeitura cria espaços de lazer e interação ao longo da Rua das Araras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma das mais extensas ruas de Campo Verde, a Rua das Araras, que corta parte do Jardim Campo Verde II e do bairro São Miguel, está recebendo investimentos urbanísticos feitos pela Prefeitura Municipal, que estão transformando pequenos espaços públicos em locais de lazer e interação para a população.

Ao longo da via, no trecho entre as Avenidas Presidente João Goulart com a Beija-Flor, estão sendo implantadas cinco pequenas praças. Os espaços são dotados de calçamento com paver, iluminação, e receberão também bancos para maior conforto dos usuários.

Na esquina da Avenida Presidente João Goulart com a Rua das Araras, em frente ao Parque das Araras, a Prefeitura está investindo em um novo espaço de interação com mais de mil metros quadrados (foto). O local, que é arborizado, terá piso de paver, iluminação e bancos. As obras estão em andamento e devem ser concluídas em menos de um mês.