Obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Santa Maria são iniciadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A empreiteira contratada pela Prefeitura de Campo Verde iniciou na última semana as obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Santa Maria, ligando a área urbana do município ao residencial Buritis Prime.

A obra, com 1.170 metros de extensão, além de proporcionar mais segurança, será um grande incremento na mobilidade urbana. O prazo previsto para a execução é de 120 dias. Os investimentos estão sendo feitos com recursos do Município.

A primeira intervenção feita para que as obras de pavimentação pudessem ser iniciadas foi a realocação dos postes de energia elétrica. Nessa segunda fase, os trabalhos estão concentrados na implantação de galeria pluvial.

Entre as obras urbanística que serão executadas no novo trecho, está a implantação de um canteiro gramado com iluminação de LED e superpostes no espaço entre a avenida e a MT-140. Também serão construídas uma ciclovia e uma galeria com aduelas de concreto na passagem do Córrego do Veado. Inicialmente, o novo trecho terá o tráfego em mão-dupla.