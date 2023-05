No “Dia do Gari”, profissionais da limpeza pública participam de café da manhã e de palestras sobre prevenção de acidentes e cuidados com a saúde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em comemoração ao “Dia do Gari”, Secretaria Municipal de Obras de Campo Verde oferece aos profissionais da limpeza pública, um dia diferente.

A terça-feira (16) começou com um café da manhã oferecido aos profissionais e segue até às 17h00 com treinamento sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

Um dos temas trabalhados durante o dia foi a “valorização da profissão e vida”, abordado pelo psicólogo Orivaldo Sales Filho.

Houve também palestra sobre “Segurança no trabalho, prevenção de acidentes, primeiros socorros e profilaxia: cuidados com a higiene e com ferimentos provocados por objetos perfurocortantes”, ministrada pelo técnico em segurança do trabalho, Guilherme Reis, da empresa Sest Vida.

A Prefeitura de Campo Verde conta com uma equipe de 40 garis que fazem o recolhimento de cerca de 20 toneladas de resíduos diariamente.