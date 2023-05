Musical Brasil Raiz emociona o público em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Encenado na noite da última segunda-feira (1), o musical Brasil Raiz, que tem como grande atração o ator e cantor Guito, o “Tibério” da novela Pantanal, encantou e emocionou o público que compareceu ao Parque das Araras, local onde foi montada a estrutura para a apresentação do espetáculo.

Patrocinado pela Ihara por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o musical tem duas horas de duração e narra a história do agrônomo Zeca, interpretado por Guito, um pernambucano criado no Sul do Brasil que resolve buscar suas origens voltando para sua terra natal.

Durante o trajeto ele vai vivenciando história e ouvindo as experiências de várias pessoas que vai encontrando pelo caminho e que vão fazendo com que ele compreenda o sentido da própria vida. Depois de encontrar um grande amor, Guito chega à sua terra natal, sempre acompanhado pela presença do pai, já falecido (vivido por Cacá Amaral), mas resolve não fincar raízes no lugar onde nasceu. Decide que o correto é ir atrás do amor encontrado em uma das paradas pelo caminho. Tudo isso, ao som de clássicos da música brasileira, como “Disparada”, “Tocando em frente”, “Cuitelinho” entre outros.

No fundo, o musical tem uma parte da história de cada um que assiste o espetáculo e mexe com a emoção da plateia. “Foi muito lindo, emocionante, muito bonito”, disse a dona de casa Aparecida Dias. “Me fez ‘viajar’”, completou. “Gostei muito. Muito lindo mesmo”, afirmou a estudante Janaína Silveira.

Após o espetáculo, Guito elogiou a iniciativa da Prefeitura em apoiar a realização do evento. “Acho fundamental”, disse ele. “Graças a Deus que Campo Verde foi uma das [cidades] contempladas. A estrutura com que fomos recebidos aqui foi fenomenal, uma cidade linda, as pessoas, o público, foi emocionante”, completou.

Cacá Amaral também destacou o apoio dado pela Administração Municipal, que custeou toda a infraestrutura para a realização do espetáculo, como palco, camarins e seguranças. “Eu achei maravilhosa essa iniciativa: levar cultura a um lugar carente, o Brasil todo, na verdade, é carente de cultura. Nosso sonho era poder fazer isso sempre”, disse ele.

Conforme enfatizou o secretário municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho, a apoio à realização do evento demonstra o compromisso da pasta em proporcionar o acesso da população à eventos culturais. “Essa é uma das nossas premissas: espalhar cultura pela cidade, trazer coisas diferentes. O show de hoje foi excelente, a população compareceu e prestigiou um grande elenco. Todo mundo gostou e o nosso objetivo é este”, disse ele.

Campo Verde foi a terceira cidade a receber o espetáculo Brasil Raiz, que começou a ser apresentado em Sorocaba (SP). Em Mato Grosso, além de Campo Verde, apenas Sinop receberá o musical. Em todo o Brasil ele será encenado em 7 cidades, todas com forte ligação com a produção agrícola.