Mostra de dança começa na próxima quarta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizada pelo terceiro ano consecutivo, a Mostra de Dança de Campo Verde começa nesta quarta (10) e vai até a próxima sexta-feira (12). Para a realização do evento, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte montou uma megaestrutura no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP). As apresentações serão gratuitas, com início sempre às 19h00.

De acordo com os organizadores, a Mostra terá 150 participantes, entre crianças, jovens e adultos. “O evento vem carregado de emoção. A 3ª Mostra de Dança traz isso e este ano nós estamos com esse sentimento de entrega e de realização, fomentando e movimentando o setor de danças no município”, comentou o supervisor de Cultura, Charles Pierre.

Conforme observou o supervisor de Cultura, a Mostra de Dança tem como principal objetivo ser um espaço para apresentações de escolas de danças, de alunos das escolinhas culturais coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e também para grupos e bailarinos independentes do município e da região. A mostra não tem caráter competitivo.

“Pretendemos apresentar aos pais, familiares e à toda a comunidade da dança o trabalho desenvolvido em Campo Verde e nos arredores, além de promover a troca de experiência entre estudantes, bailarinos e instrutores, estimulando o desenvolvimento da cultura e da coordenação psíquica e motora das pessoas envolvidas com a dança”, pontuou Charles Pierre.

Ele também enfatizou que outro objetivo da Mostra de Dança é proporcionar, especialmente às crianças, a vivência artística, a participação no processo criativo, o entendimento de um espetáculo e a vivência de palco.

“Ensinar aos espectadores, desde pequenos, a importância de nutrir a mente, o respeito à obra intelectual e que o silêncio durante as apresentações é tão importante quanto o aplauso no final delas”, completou.