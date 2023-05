Mostra de cinema independente e universitário da América Latina abre inscrições nesta quarta-feira

Neste ano, a edição traz como tema as “Miradas e memórias latino-americanas”, com objetivo de celebrar a diversidade cultural da região. No lançamento do evento, serão exibidos curtas estrangeiros e mato-grossenses que venceram na categoria universitária do ano passado.

Uma comissão de seleção avalia a produção dos inscritos a partir dos critério relacionados às normas do edital, como originalidade e criatividade. Os vencedores serão divulgados a partir do dia 15 de agosto.

Os curtas podem concorrer devem ter duração de 26 minutos nas modalidades universitária e independente, subdivididas nas categorias de documentário, ficção e experimental.