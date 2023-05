Ministério Público aceita denúncia da OAB contra deputado de MT que comparou gravidez de mulheres a gestação de vacas

“Além disso, informa nesse discurso, em instalação de frente parlamentar, que a palavra feto (termo médico e técnico) seria utilizada para justificar assassinatos. O que desinforma a população — inclusive porque, mesmo no exemplo dado, no qual se refere a bezerros, a palavra técnica também é feto”, disse.

A denúncia ressalta que, após a repercussão na mídia, o parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais, e depois foi apagado, acompanhado de uma senhora, que protagoniza uma cena na qual dá gargalhadas e ainda imitando os sons de mugido de uma vaca.

Por fim, a OAB elenca o vídeo mais recente em que o parlamentar pede desculpas às vacas por ter feito a comparação com a gestação de mulheres. O vídeo vazou de grupos privados em aplicativo de mensagens e repercutiu entre as autoridades.

“Independente de corrente de pensamento da qual ele discorde, ele afirma no vídeo que comparar a gestação de seres-humanos das quais ele discorda, com as vacas de seu curral, seria denegrir os animais de sua propriedade. Indizível nível de discriminação praticada e espalhada nessa tentativa de chacota com a condição de gestação das nossas cidadãs, especialmente aquelas que pensam diferente de suas crenças pessoais”, afirma trecho da denúncia.