Megaoperação cumpre mais de 200 mandados contra integrantes de organizações criminosas em MT

Os mandados são cumpridos principalmente no interior do estado, em cidades das Regionais de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Nova Mutum, Juína, Guarantã do Norte, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Vila Rica.

Os trabalhos da operação tiveram início na semana passada, ocasião em que foram cumpridos 95 mandados entre prisões e busca e apreensão, na regional de Juína, sendo cumpridos ordens judiciais nas cidades de Brasnorte, Juara, Nortelândia, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, inclusive, dentro do Sistema Penitenciário, além dos estados de Santa Catarina e Minas Gerais.