Jovem é assassinado com golpes de machadinha em MT

Do: MidiaNews

O fato aconteceu no Município de Alta Floresta; até o momento, ninguém foi preso

O jovem Leandro Klaus de Freitas, de 28 anos, foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (1º), no Município de Alta Floresta (distante a 789 km de Cuiabá). Ao lado do corpo dele foi encontrado uma machadinha, que possivelmente foi usado no crime.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, em frente ao clube Chora Viola, às 3h. Ao chegar, os agentes encontraram a vítima já morta.

Durante o isolamento, um primo de Leandro compareceu ao estabelecimento e o reconheceu.

A cena do crime então foi preservada para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A motocicleta de Leandro, uma Honda Biz, foi entregue à sua esposa.

O caso será investigado. Até o momento, não há informação sobre os suspeitos nem motivação do homicídio.