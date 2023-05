Hospital Veterinário da UFMT suspende atendimentos após decisão de corte de benefícios salariais

Os estudantes afirmaram ao g1 que trabalharam com dedicação exclusiva à universidade, com a carga de 60 horas semanais e que, no momento de receber, foram informados de que o pagamento seria feito somente em maio.Os estudantes afirmaram ao g1 que trabalharam com dedicação exclusiva à universidade, com a carga de 60 horas semanais e que, no momento de receber, foram informados de que o pagamento seria feito somente em maio.

Falta de pagamento Na última semana de março, um grupo de estudantes ocupou o prédio da reitoria em protesto contra o corte de R$ 2 milhões em assistência estudantil aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). Segundo o representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Wesley da Mata, o corte anunciado vai impactar 400 auxílios dos estudantes.