Homem suspeito de matar a ex-mulher por ciúmes na frente dos quatro filhos é preso pela polícia em MT

Ao chegar no local, a polícia disse que não encontrou Pamela e nem o suspeito. As equipes fizeram rondas e foram avisados por moradores do local que havia uma mulher em uma casa ferida com golpes de faca.

De acordo com a polícia, havia várias pessoas na avenida em frente a casa, e em seguida, os filhos de Pamela disseram que o pai teria matado a sua mãe. A vítima foi encontra ainda com sinais vitais e foi encaminhada ao hospital.

Os quatro filhos da vítima, todos menores de idade, foram deixados aos cuidados de uma familiar. Segundo a polícia, Pamela chegou no hospital sem vida. Após o crime, o homem fugiu do local.