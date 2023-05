Grupo Toniato confirma investimento em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Representantes do Grupo Toniato, que atua no segmento de logística, com força no atendimento ao agronegócio, estiveram reunidos com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e confirmaram os investimentos que serão feitos em Campo Verde na implantação de um centro de distribuição.

O lançamento das obras deve ser feito oficialmente no próximo dia 4 de julho, data em que o Município comemora 35 anos de emancipação política e administrativa.

Inicialmente, serão construídos 10 mil metros quadrados de área, podendo chegar a 40 mil metros quadrados futuramente. O aporte financeiro inicial é na ordem de R$ 40 milhões.

Os investimentos que serão feitos pelo Grupo, além de contribuir com a geração de empregos, vai proporcionar também um aumento significativo na arrecadação municipal. “E isso, indiretamente contribui com a melhoria em setores da administração pública que são importantes, como a saúde, a educação e a infraestrutura, entre outros”, observou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Localização estratégica – A escolha do Grupo por Campo Verde, se deu devido à sua localização, considerada estratégica, e à pavimentação da rodovia MT-140, que transformará o município em um importante corredor logísticos.

A rodovia vai facilitar o acesso da empresa às regiões Médio-Norte e Norte de Mato Grosso. Além disso, a logística proporcionada por Campo Verde permite acessar também a região Sul e o Araguaia. Outro fator que favoreceu a escolha por Campo Verde é a implantação da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo, que terá um terminal de carga e descarga no território do município.