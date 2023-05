Eventos culturais e esportivos agitaram Campo Verde no final de semana prolongado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde viveu um final de semana prolongado agitado nos setores esportivo e cultural. De sexta até segunda-feira, a população local teve diversas opções para se divertir ou praticar esporte. Os eventos também movimentaram a economia local. Bares, lanchonetes e hotéis tiveram um grande incremento no movimento diário.

Rodeio – Os eventos começaram na sexta-feira (28), com a abertura do 8° Country Mix Rodeo, realizado no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha. Já tradicional, o rodeio teve o apoio da Prefeitura de Campo Verde e atraiu competidores de diversas regiões de Mato Grosso.

Circuito Cultural – No sábado, a grande pedida foi a 2ª etapa do Circuito Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte. Realizado na Praça da Crianças, o evento, que contou com apresentações de capoeira, canto coral e show da cantora local Ana Paula Bertoncellos, atraiu um grande público.

Ciclo Turismo – No domingo, foi a vez dos esportes. Na comunidade histórica de Capim Branco, aconteceu o 2° Ciclo Turismo de Campo Verde. Realizado pelos grupos de ciclistas Pedal Art e Perigosas do Pedal, com apoio da Prefeitura de Campo Verde através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, o evento teve um percurso de 17 quilômetros por uma estrada secundária e atraiu 300 participantes.

Integrante do Pedal Art, Arlei dos Santos comentou que o objetivo do evento foi o unir a prática do ciclismo ao turismo, uma vez que o percurso escolhido possui grande beleza cênica. Ele também destacou que nesta edição, o dobro de ciclistas participou do evento. Ciclistas de 10 cidades de Mato Grosso participaram do 2° Ciclo Turismo

Jogos dos Trabalhadores – Ainda no domingo, durante todo o dia, foram realizados no Parque das Araras os já tradicionais Jogos dos Trabalhadores, realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, nas modalidades Futsal, Vôlei de Praia, Futevôlei, Handebol 5 e Futebol Suíço. Todas as modalidades foram disputadas nas categorias masculino, feminino e misto.

Os Jogos dos Trabalhadores, que teve patrocínio exclusivo do Sicoob e a distribuição de R$ 11 mil em prêmios divididos entre os três primeiros colocados de cada modalidade, contaram com a participação de 30 equipes e aproximadamente 700 atletas.

Ao Vivo no Parque – Além das disputas esportivas dos Jogos dos Trabalhadores, o domingo no Parque das Araras teve também mais uma edição do Projeto Ao Vivo no Parque, com apresentações das bandas Quem Diz Rock e Puro Malte. As duas atrações atraíram um bom público.

Expocar – Também no domingo, foi realizada a 5ª Edição da Expocar, Exposição de Carros Antigos e Customizados, que atraiu um grande público ao Kartódromo Municipal. Apoiada pela Prefeitura de Campo Verde, a Expocar contou com a participação de veículos de várias cidades de Mato Grosso.

Mauro Rogério Signorini, do Custom Car Club de Campo Verde e um dos organizadores da Expocar, destacou o apoio da Administração Municipal para a realização do evento.

“O apoio dado pela prefeitura é quase indispensável”, ressaltou ele. “Quase que 80% para ter esse ‘show’. Se não fosse ele não teria”, completou.

Durante o Expocar, foram arrecadados centenas de quilos de alimentos não perecíveis que serão distribuídos a entidades assistências do município.