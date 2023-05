ESTUPRADA POR IDOSO – “Ele estava pelado; milha filha saiu do quarto com lençol”, diz pai

Do: MidiaNews

A menina de 11 anos disse ter sido ameaçada de morte por idoso e obrigada a tirar as roupas

Um homem que não teve a identidade revelada presenciou a filha de 11 anos saindo pelada e enrolada em um lençol do quarto do sogro, na madrugada de segunda-feira (15), em Cuiabá. O idoso de 75 anos foi preso e confessou o crime.

“Sai correndo do meu quarto e fui direto para o outro […], me deparei com a situação. Meu sogro pelado em cima da cama arrumando a roupa e minha filha saindo do quarto dele pelada com um lençol”, disse o homem ainda na madrugada do crime em entrevista ao Programa SBT Comunidade.

Conforme o boletim de ocorrência, enquanto todos dormiam e sob ameaça de morte, a menina foi obrigada a tirar a roupa e foi estuprada pelo homem.

A família procurou a base da PM no Bairro Parque Cuiabá e denunciou o crime.

O pai da menina contou que o idoso teria dito ao comandante do batalhão que “mexeu mesmo com ela, estava mexendo com os dedos no corpo dela, mas não chegou a mexer de outra forma”.

O homem permaneceu preso e o Conselho Tutelar foi acionado.

A investigação será conduzida pela Deddica (Delegacia Espec de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente).