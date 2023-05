Escolha da rainha marca, oficialmente, o início da 22ª Expoverde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Marcada para ser realizada entre os dias 5 e 8 e julho no Parque de Exposição Marco Antônio Esteve da Rocha, a 22ª edição da Expoverde, uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso, começou efetivamente no último sábado com a escolha da rainha e das princesas do evento.

Realizado no salão social do Esporte Clube Juventude, o evento atraiu centenas de pessoas e contou com show nacional da dupla Cleber e Cauã. Seis candidatas disputaram os títulos. Cristina Gatti foi eleita rainha, Deisielly Fonseca foi escolhida como 1ª princesa e Tainara de Assis foi a 2ª princesa.

A 22ª Expoverde é uma realização do Sindicato Rural com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. “É em parceria com a Prefeitura Municipal que o Sindicato Rural consegue realizar a nossa Expoverde”, destacou o presidente do Sindicato Rural, Alexandre Schenkel.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comentou que que a Expoverde, além de ser um espaço onde são mostradas as novidades para o homem do campo e o potencial econômico de Campo Verde, também proporciona às famílias campo-verdenses o entretenimento e a diversão.

“Para mim é uma grande honra poder estar aqui, junto com vocês, neste evento que inicia, que dá ‘o pontapé inicial de uma das maiores feiras que nós temos na região, que é a Expoverde”, frisou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Este ano, pela primeira vez, a 22ª Expoverde terá entrada grátis todos os dias. Os shows nacionais programados para o evento são Wesley Safadão (5), Murilo Huff (6), Rio Negro e Solimões (7) e Naiara Azevedo (8). No dia 4, em comemoração ao aniversário de 35 anos de Campo Verde, o show será com Hugo e Guilherme.