Dois feridos – Homem que explodiu bomba em mercado vira réu por seis crimes

Rodrigo Machado de Oliveira confessou a autoria; ele também tentou extorquir empresa

A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público Estadual contra o barbeiro Rodrigo Machado de Oliveira, que confessou ter explodido uma bomba em uma unidade da rede de supermercados Tropical, em Rondonópolis.

Agora ele é réu pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, duas extorsões qualificadas, explosão e colocação de artefato explosivo.

Na denúncia oferecida pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis e recebida pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da 1ª Vara Criminal da comarca, na segunda-feira (8), o MPE requereu que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

De acordo com a denúncia, agindo com dolo eventual, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, Oliveira tentou matar um menino de sete anos de idade mediante o uso de um artefato explosivo que resultou em perigo comum. Da mesma maneira, tentou matar Tatiane da Silva Arruda. Os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dele.

Conforme o promotor Fernando de Almeida Bosso, o barbeiro também “expôs a perigo a vida e a integridade física de clientes e funcionários que estavam no interior do supermercado (…), bem como o patrimônio dos sócios-proprietários do referido estabelecimento comercial, mediante a explosão”.

Além disso, constrangeu quatro vítimas mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, sob pena de fazer ataques contra 11 lojas da rede comercial. Ele queria receber R$ 300 mil em moeda virtual.

Segundo apurado durante as investigações, dizendo “ser membro de uma organização que efetua ações de altíssima violência”, Rodrigo entrou em contato via aplicativo de mensagens com o telefone de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do estabelecimento, exigindo o pagamento de R$ 300 mil em criptomoedas, sob pena de ataques às lojas que compõem a rede caso não fosse atendido até o final da tarde daquele dia.

No mesmo dia, fim da tarde, ele explodiu um artefato que estava fixado no supermercado, arremessando estilhaços contra uma criança e uma mulher. Além disso, o denunciado causou prejuízos patrimoniais aos sócios do supermercado. No dia 5 de abril, ciente da extensão dos danos ocorridos em razão da repercussão nas redes sociais, Rodrigo entrou novamente em contato com o SAC, fez nova grave ameaça e exigiu o pagamento dos R$ 300 mil.

Diante das novas ameaças e exigências, foram fechadas e vistoriadas todas as lojas da rede. Na mesma unidade onde houve a explosão no dia anterior, foi encontrado um objeto com características de artefato explosivo.

Rodrigo foi identificado e preso pela polícia. Atualmente o réu encontra-se recolhido na unidade prisional Major PM Eldo Sá Correa, em Rondonópolis.