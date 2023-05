Dia das Mães deve ser de “friozinho” em Cuiabá e Chapada

Do: MidiaNews

Temperatura começa a cair já nesta terça-feira (9); Capital deve ter mínima de 17ºC

Deve fazer um “friozinho” em Cuiabá e Chapada dos Guimarães no final de semana de Dia das Mães. Segundo o site ClimaTempo, a temperatura deve chegar a 12º C no domingo.

Já a estimativa do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) é de 17º C.

Conforme o Cptec, a temperatura deve começar a cair na sexta-feira (12), com a mínima a 21º C e a máxima a 30º C.

No sábado (13), a máxima fica em 28º C, porém a mínima já pode atingir 18º C.

No domingo (14), a temperatura mínima deve chegar a 17º C, e a máxima estabiliza em 29º C.

Já na segunda-feira (15) a máxima e mínima sobem um pouco, podendo atingir 31º e 18º C, respectivamente.

Chapada dos Guimarães

Em Chapada dos Guimarães, a temperatura na sexta-feira (12) deve ficar entre 17º C e 27º C.

No sábado (13), o frio vem com tudo, podendo a mínima chegar a 14º C; já a máxima fica em 25ºC.

No domingo (14), a mínima estabiliza em 14º C, e a máxima sobe um pouco, podendo atingir 26º C.

Por fim, na segunda-feira (15), a mínima e máxima ficam em 15º C e 27º C, respectivamente.