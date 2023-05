Cuiabá amanhece nublada, mas clima esquenta durante a semana

Do: MidiaNews

Chapada dos Guimarães terá mínima de 15°C; máxima não passará de 32°C

A baixada cuiabana amanheceu nublada, com vento e clima ameno, nesta segunda-feira (29). Apesar da “virada no tempo”, a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), diz que as temperaturas não cairão mais do que isso.

Para hoje, a previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 27°C. Esse está previsto para ser o dia mais “frio” da semana.

Na terça-feira (30), a mínima sobe para 21°C e máxima de 28°C. Já na quarta-feira (31), a mínima volta a cair e fica em 20°C, mas a máxima sobe para 32°C.

A mínima prevista para quinta-feira (1) é de 21°C e máxima 34°C. Na sexta-feira (2), a mínima se mantém em 21°C e máxima sobe para 35°C.

A probabilidade de chuvas é pequena, de apenas 5%.

Clima em Chapada

Chapada dos Guimarães amanheceu registrando mínima de 15°C segunda-feira. A máxima prevista é de 26°C ao longo do dia.

Na terça, a mínima sobe para 16°C, mas a máxima se mantém em 26°C.

Para quarta e quinta, a previsão aponta mínima de 17°C e mínima varia entre 29°C e 30°C, respectivamente.

A previsão aponta que sexta será o dia mais quente da semana em Chapada, registrando mínima de 18°C e máxima de 32°C.

A probabilidade de chuvas é de apenas 5%.