Copa Artêmio Cazarin começa com dois empates e uma goleada

Aberta no último sábado, a Copa Artêmio Cazarin de Futebol Amador, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, começou com dois empates, uma goleada e 12 gols marcados.

Os jogos da primeira rodada foram disputados no Estádio Municipal Félix Belém de Castro e no miniestádio Lucas Rudnick, no bairro Vale do Sol.

Na primeira partida, realizada no sábado no Félix Belém de Castro e valendo pelo grupo B, o União Renegados empatou em 1 a 1 com o Família Barça. Ainda no sábado, outro empate, entre Os Limitados Futebol Clube e Democrático Campoverdense, que terminou com o placar de 3 a 3. O jogo valeu pelo grupo A.

A Copa Artêmio Cazarin continuou no domingo, com um jogo realizado no miniestádio Lucas Rudnick, onde o Real Football Club goleou o Chapada Futebol Club por 4 a 0.

A competição prossegue na próxima quinta-feira, com o jogo ente Unidos de Campo Verde contra Democrático Campo-verdense. Os dois times estão o grupo A.