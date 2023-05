Campo Verde é o 1° município de Mato Grosso a instalar totens de segurança em escolas

Mais uma vez, Campo Verde larga na frente e se torna protagonista em Mato Grosso na instalação de totens de segurança em frente às escolas e em pontos estratégicos da cidade.

Os totens são dispositivos inovadores, dotados de câmera de vídeo com reconhecimento de cor, caracteres e face; câmera 360 graus, botão de pânico – que ao ser acionado, estabelece uma conexão telefônica com a central de monitoramento – sirene, giroflex e sistema de sonorização para a transmissão de avisos ou orientações.

Os totens estão sendo instalados em pontos estratégicos nas Avenidas Brasil, Dom Aquino e São Lourenço; e em frente às escolas Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel; Dona Sabina Lazarin Prati, na região central; Dona Maria Artemir Pires, no Jardim Campo Verde; Monteiro Lobato, no bairro Jupiara e Professora Áurea Marquetti, no Residencial Greenville. A previsão é que os equipamentos entrem em funcionamento na próxima semana.

“É algo realmente inovador que vem fazer com que nossas forças de segurança tenham mais condições de poder utilizar a tecnologia, a inovação em prol da segurança pública”, destacou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, completando que os equipamentos vão agilizar os trabalhos das polícias e garantir mais eficiência nas ações.

Secretário Municipal de Segurança Pública, Rosimar Bitencourt também destacou o avanço proporcionado com a instalação dos totens. “Quanto mais nós melhorarmos nosso aparato de segurança, melhor”, disse ele. “E tenho certeza que os totens vão contribuir muito para que tenhamos uma segurança pública muito mais eficiente e demonstram a preocupação da Administração Municipal com o setor”, enfatizou o secretário.

Campo Verde conta com um sistema de monitoramento eletrônico formado por 105 câmeras próprias e mais 78 de moradores interligadas à central de monitoramento de forma colaborativa. Mais 92 câmeras foram adquiridas pelo Município e outras 161 repassadas pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Segurança Pública. No total, Campo Verde terá 436 câmeras monitorando a cidade em pontos estratégicos.