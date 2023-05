Campo Verde é destaque no Previne Brasil na região Sul de Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Ministério da Saúde divulgou nesta semana o ranking do Programa Previne Brasil. Campo Verde alcançou o primeiro lugar entre os 19 municípios da região Sul de Mato Grosso e o 22° no estado.

A classificação demonstra o grau de eficiência da Saúde Pública no município, uma vez que o Previne Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, tem como foco “o aumento do acesso das pessoas aos serviços da atenção primária e o vínculo entre a população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem”.

Instituído em 2019, o Programa Previne Brasil equilibra os valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastradas nas equipes de Saúde da Família e de atenção primária com o grau de assistência das equipes, ou seja, quanto melhor for os serviços prestados, maiores serão os recursos repassados ao município.

A isso, é somado o desempenho assistencial das equipes a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento, equipe de saúde bucal, informatização, entre outros.

“Esse resultado alcançado reflete todo o trabalho desempenhado pelas equipes de Atenção Básica do município, composto por gestores e profissionais dedicados e empenhados em entregar uma saúde de qualidade, resolutiva e com acesso a todos os usuários. Parabenizamos a todos pelo desempenho alcançado que trará inúmeros benefícios a população campo-verdense”, disse a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita de Campo Verde.

Os indicadores de desempenho são monitorados a cada quatro meses. Na última avaliação, Campo Verde alcançou uma nota de 9,61.