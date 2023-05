Buscas da operação Canguçu em Tocantins terminam após 38 dias e 18 criminosos mortos

Por g1 Tocantins e TV Anhanguera

A Polícia Militar do Tocantins anunciou nesta quarta-feira (17) o fim das incursões da operação Canguçu. A força-tarefa com mais de 300 policiais de cinco estados estava há 38 dias fazendo buscas pelos criminosos que atacaram a cidade de Confresa (MT). Durante a operação, que segue com bloqueios, 18 criminosos morreram em confrontos.

Outros cinco suspeitos foram presos pelas forças policiais, sendo dois deles na área do cerco na zona rural do Tocantins. Outros três que teriam ajudado na logística do crime foram capturados em Redenção (PA) e em Araguaína (TO) pela Polícia Civil de Mato Grosso.

Segundo o comando da PM, a operação está entrando em uma 2ª fase, onde serão mantidos bloqueios e barreiras. O serviço de inteligência vai atuar para identificar criminosos que possivelmente deram apoio ao restante da quadrilha.

A PM manteve a orientação para que a população continue colaborando com os trabalhos, informando quaisquer anormalidades. Um reforço policial também deverá ser mantido em Marianópolis do Tocantins, onde ocorreram confrontos e uma família foi feita refém.

Nesta quinta-feira (18) será feita uma recepção, no quartel do Comando Geral da PM, aos policiais que estão retornando para Palmas.