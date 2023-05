BR-163 SOB NOVA DIREÇÃO – Estado vai iniciar obras imediatamente; veja trechos prioritários

Do: MidiaNews

Governo assumiu oficialmente a concessão da rodovia nesta quinta-feira (4), em evento com Lula

O governador Mauro Mendes (União) afirmou que vai iniciar imediatamente as obras de recuperação do trecho estadual da BR-163.

O Estado assumiu oficialmente a concessão da rodovia nesta quinta-feira (4). A transferência do controle acionário da Rota do Oeste foi assinada por Mendes junto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

A previsão é de que o Estado invista R$ 1,6 bilhão nos dois primeiros anos, para garantir a duplicação e melhoria na trafegabilidade pela rodovia.

De acordo com Mendes, um cronograma já foi estabelecido com base técnica, considerando os pontos com maior número de acidentes e pior fluidez no tráfego, definindo trechos prioritários.

São eles: o trecho entre Posto Gil e Nova Mutum (Km 507 ao Km 603); a travessia urbana de Sinop (Km 823 ao Km 834), e a Rodovia dos Imigrantes (KM 321,3 ao 353,5), que receberá obra de manutenção, neste primeiro momento.

A projeção é de que ao menos 36 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues ainda no primeiro ano de concessão.

O Governo também vai iniciar a construção de travessias urbanas em trechos da BR-163 na região Norte do Estado.

Em Sinop, por exemplo, estão previstos dois viadutos.

Em seguida, as obras serão realizadas em Sorriso.