‘Bateu na minha mesa e foi me arrastando’, conta mulher atropelada por carro de ré em praça de Cuiabá

Por Nathan Goulart e Rogério Júnior, TV Centro América e g1 MT

Janemara Pereira de Almeida, de 34 anos, foi atropelada e arrastada por um carro em marcha à ré da barraca de espetinhos até o ponto de ônibus de uma praça no Bairro Pedra 90. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, conforme mostram as imagens das câmeras de segurança que registraram o momento.

Ela contou à TV Centro América, neste domingo (14), que lembra de tudo que aconteceu e que ainda sente muitas dores no peito. Janemara foi socorrida por um cliente da barraca de espetinhos do marido e levada para o hospital. Ela recebeu alta médica, mas ainda precisa fazer uma tomografia.

“Ele [motorista que a atropelou] estava discutindo com um cara. De repente, ele entrou de vez no carro dele e deu marcha à ré. Atropelou a moto e subiu na calçada, bateu na minha mesa e foi me arrastando até o ponto de ônibus”, afirmou.