Assistência Social realiza curso de confecção de peças íntimas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Oferecer qualificação gratuita para a população tem sido um dos objetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social, que inicia nesta quarta-feira (10) o curso de confecção de peças íntimas, em parceria com o SENAR.

De acordo com a SAS, o curso, que vai até o dia 12, será ministrado no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Santa Rosa, com as aulas sendo ministradas das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Quinze pessoas serão contempladas.

E na próxima quinta-feira, em parceria como SENAC, a Secretaria Municipal de Assistência Social inicia o curso de designer de sobrancelhas, que será realizado no CRAS do bairro São Lourenço A abertura será às 18h00.

Também na quinta-feira, às 19h00, na sede da Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde, será realizado o encerramento dos cursos de Libras e de Depilação, realizados por meio de uma parceria entre o Município e o SENAC.