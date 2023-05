Assistência Social está com inscrições abertas para o Programa Menor Aprendiz

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz. As inscrições, que começaram hoje, podem ser feitas até o próximo dia 19 na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Amazonas, 210, no bairro São Lourenço nos seguintes horários: das 7h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00.

De acordo com o edital publicado no site da Prefeitura, https://novo.campoverde.mt.gov.br, estão sendo disponibilizadas 7 vagas de ampla concorrência, 2 para portadores de necessidades especiais e 6 para integrantes de projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou Conselho Municipal de Assistência Social. Os candidatos devem ter idade entre 14 e 18 anos.

Os aprovados terão como benefícios: salário equivalente a meio salário mínimo, décimo terceiro e férias. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, sendo de segunda à sexta-feira das 7h00 às 11h00, com o contrato valendo pelo prazo de 12 meses.

No ato da inscrição os candidatos devem apresentar os seguintes documentos, sendo o original e uma cópia: RG. CPF, Carteira de Trabalho do Menor, CPF e RG dos responsáveis pelo menor, além de número do NIS atualizado (folha de rosto do cadastro único), 2 fotos 3 x 4 e atestado de escolaridade do ano letivo de 2023 contendo o horário em que está matriculado e expedido no máximo em 30 dias.