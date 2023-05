“Arraiá de Campo Verde” terá shows regionais e banda Savana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de ter sua realização interrompida por nove anos e retomada no ano passado, uma das mais tradicionais festas do município, que atrai milhares de participantes em todas as edições, o “Arraiá de Campo Verde” terá como atrações artísticas na edição de 2023, os shows regionais de Gabriel Marcolan e Matheuzinho Sucessinho, além da banda paranaense Savana, que se apresentará nas duas noites do evento.

O “Arraiá de Campo Verde”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, será realizado nos dias 23 e 24 de junho, em frente ao Parque das Araras, com início às 19h00 e entrada gratuita.

“Essa é mais uma festa para a família, para todos os campo-verdenses e também para os moradores de cidades da região”, disse o secretário de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho.

Além dos shows, o “Arraiá de Campo Verde” terá barracas com comidas e bebidas típicas, o tradicional bailão e apresentações de quadrilha.