Após boato, mais de 200 pessoas cavam área em busca de ouro em MT e encontram sítio arqueológico

A área possui cerca de 500 metros e, após as escavações, foi isolada pela fiscalização ambiental. A pasta alerta que a escavação no local é proibida. Os materiais encontrados vão ser recolhidos pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reportagem do g1 acionou a prefeitura para saber se vai ser feita fiscalização na área, mas a prefeitura informou que não vai acionar as forças de segurança para conter as escavações.