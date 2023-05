Aniversário de Campo Verde terá cavalgada no dia 1° de julho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma das atrações programadas para as comemorações dos 35 anos de emancipação política e administrativa de Campo Verde será a cavalgada “Resgatando a Tradição”, que acontecerá no dia 1° de julho.

Organizada pela Chácara 3 Marias e pelo Rancho Sonho de Peão, a cavalgada está em sua segunda edição. A inscrição custará R$ 120 incluindo camisa do evento e almoço.

O trajeto, conforme informou os organizadores, terá 12 quilômetros por uma estrada vicinal, com saída às 7h00 da Fazenda Dois Corações e chegada na comunidade histórica de Capim Branco, onde será servido o almoço aos participantes. Haverá show com Paula Viola e Karolina.

De acordo com os organizadores, para quem não se inscreveu na cavalgada, o almoço será vendido a R$ 25,00. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (66) 99969-0729, com Luzia.