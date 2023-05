Amarrados e torturados – Dupla é presa após fazer família refém e atirar em PM em MT

Do: MidiaNews

As vítimas foram mantidas em cárcere ao serem acusados de pertencerem a organização criminosa rival

Três pessoas foram amarradas, torturadas e mantidas em cárcere privado por dois bandidos, em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá), na noite da última terça-feira (16).

As vítimas afirmaram que, no momento do sequestro, os suspeitos fizeram chamada de vídeo com outros criminosos para decidirem se as executavam na residência ou se levava para uma área de mata no município.

Eles afirmavam ser de uma facção criminosa e acusavam as vítimas de serem de uma organização criminosa rival.

Ao perceberem a movimentação da Polícia, os criminosos fugiram da residência e iniciaram um confronto com troca de tiros.

Um dos suspeitos foi atingido e encaminhado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O outro indivíduo foi preso pelos agentes de segurança.

Ao retornar à casa onde estavam as vítimas, a Polícia se deparou com uma terceira pessoa dizendo ter o seu celular levado pelos criminosos. Mas as vítimas a reconheceram como uma das participantes da ação. Ela era responsável pela condução de um veículo de apoio durante a ação dos criminosos.

Após a abordagem, os suspeitos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc). Com eles foram apreendidos duas armas, dois celulares e uma motocicleta.