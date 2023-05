Adolescentes roubam BMW e batem em carreta estacionada na fuga

Do: MidiaNews

Crime ocorreu na madrugada de segunda-feira; menores usaram arma de brinquedo contra vítima

Dois adolescentes de 16 e 17 anos roubaram uma BMW, na madrugada de segunda-feira (1º), e sofreram um grave acidente na fuga, em Lucas do Rio Verde (a 331 quilômetros de Cuiabá).

Os menores foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Lucas. Um deles estava com suspeita de fratura na coluna e disse não sentir o movimento do corpo abaixo do pescoço. O outro tinha uma fratura na região da bacia, na clavícula e braço direito.

O roubo ocorreu assim que o dono da BMW chegava em casa. Armados, a dupla surpreendeu a vítima, roubou e fugiu com o veículo.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta estacionada.

Eles foram socorridos e levados desacordados até a unidade. A arma usada pela dupla para praticar o roubo era de brinquedo.