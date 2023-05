Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-158 em MT

O motorista do caminhão contou à polícia que seguia sentido Confresa, quando avistou o carro, que estava na contramão, só com o pisca alerta ligado, e se aproximou do caminhão, que para evitar o acidente, saiu pela pista contrária, colidindo com o veículo.

O Corpo de Bombeiros retirou as vítimas das ferragens. O local foi periciado e a Polícia Civil apura o acidente.