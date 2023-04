Vacinação em Campo Verde – Público alvo para vacinação com a bivalente é ampliado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada em todo o Brasil no dia 27 de fevereiro, a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer, teve o público alvo ampliado pelo Ministério da Saúde.

Agora podem receber o imunizante, pessoas com as seguintes comorbidades: Diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca (IC) miocardiopatias e pericardiopatias; doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, doença falciformes, talassemia maior, esferocitose, obesidade mórbida (índice de massa corpórea maior que 40) e portadores de síndrome de Down.

Em Campo Verde, a vacinação com a bivalente está sendo feita durante o mês de abril às quartas-feiras, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 20h00 e aos sábados das 7h00 às 16h00 (sem intervalo para almoço), na sala anexa da Covid-19 no PSF Araras, no Jardim Campo Verde. Nas Unidades Básicas de Saúde a vacinação está sendo feita todas as quartas-feiras, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Para as crianças com idade entre 6 meses e 11 anos, a imunização com a Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica está sendo feita na sala de vacina da Covid-19, anexa a PSF Araras, às quartas-feiras, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 20h00 e aos sábados das 7h00 às 16h00, sem intervalo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina bivalente, que além da cepa original da doença, protege também contra as novas variantes, inclusive a Ômicron, é destinada àquelas pessoas que já completaram o ciclo vacinal com o imunizante monovalente ou que tomaram pelo menos duas doses da vacina há pelo menos 4 meses.

Vacinação Noturna – Para facilitar o acesso da população aos imunizantes, a Secretaria de Saúde de Campo Verde adotou para o mês de abril, a vacinação noturna.

Com a medida, a Sala de Vacinação anexa ao PSF Araras, no Jardim Campo Verde, disponibilizará o horário das 17h00 às 20h00 para a imunização com as vacinas que fazem parte do calendário nacional e também contra a gripe, além da monovalente e da bivalente contra a Covid-19.