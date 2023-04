Três corpos foram encontrados em área rural de Campo Verde; Polícia investiga se são dos três jovens desaparecidos no dia 19 de abril

A Polícia Militar de Campo Verde, em operação conjunta com a Polícia Judiciária Civil e o Corpo de Bombeiros Militar na procura pelos três jovens desaparecidos no dia 19 de abril, realizou buscas na tarde de sexta-feira (28) nas áreas rurais do município.

Seguindo a investigação da Polícia, as buscas foram direcionadas para a região da Rodovia MT-344, próximo a Granja quatro, saída de Campo Verde para Dom Aquino, pois havia probabilidade de um crime ter ocorrido na referida região.

Foram realizadas varreduras pela localidade, onde encontraram algo suspeito, que se revelou ser uma cova, de cerca de 2m de profundidade; ao realizar a escavação, foi identificado um membro de uma pessoa. Ao todo, foram encontrados três corpos, que estavam com mãos e pés amarrados; pelo menos dois deles tinham sinais de tortura.

Devido ao estado de decomposição dos corpos, ainda não foi possível identificar as vítimas, que são do sexo masculino. Os corpos foram levados para o IML de Primavera do Leste e aguardam exame de necropsia.

Estiveram presentes no local equipes da PM, PJC, Corpo de Bombeiros e Politec.