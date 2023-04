Secretaria de Saúde realiza cirurgias ortopédicas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em parceria com o Instituto Social de Saúde São Lucas, responsável pela administração do Hospital Municipal Coração de Jesus, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde realizou no último final de semana 20 cirurgias ortopédicas de síndrome do túnel do carpo.

As cirurgias foram realizadas no sábado e no domingo, e atendeu pacientes que estavam aguardavam pelo procedimento. A síndrome do túnel do carpo surge devido à compressão do nervo mediano, que passa pelo punho e inerva a palma da mão, podendo causar formigamento e sensação de agulhas no polegar, indicador ou dedo médio.

Conforme destacou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a realização das cirurgias demonstra o comprometimento da Administração Municipal em ofertar, cada vez mais, um atendimento de qualidade à população.

Lucimaria de Azevedo foi uma das pacientes atendidas durante o final de semana e ressaltou a redução no tempo de espera para a realização dos procedimentos. “Tempos atrás, ficava muito tempo esperando para fazer a cirurgia”, disse ela. “E agora está sendo mais rápido. Está acontecendo coisas boas agora”, completou.

Campo Verde tem uma das melhores estruturas de saúde da região Sul de Mato Grosso, tanto na atenção básica quanto na de média e alta complexidade. Além de contar com uma equipe de profissionais altamente qualificada, grandes avanços foram registrados nos últimos anos com os investimentos feitos na aquisição de modernos aparelhos para exames de imagens, como tomógrafo e mamógrafo, além da implantação de 10 leitos de UTI.

“Campo Verde conta com uma excelente estrutura de saúde, com excelentes índices de resolubilidade e nosso objetivo é avançar cada vez mais, para que nossa população possa ter uma saúde de excelência”, ressaltou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.