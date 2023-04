Quatro suspeitos de ataque a cidade de Mato Grosso morrem em confronto com policiais no interior do Tocantins

Por g1 Tocantins

Quatro suspeitos do ataque a uma transportadora de valores em Confresa (MT) morreram em confronto com policiais no interior do Tocantins. A troca de tiros aconteceu na tarde de terça-feira (18), mas o número de mortos foi confirmado na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Militar. Quatro fuzis também foram apreendidos.

O confronto que levou às mortes aconteceu na área da fazenda Vale Verde, próximo ao povoado Café da Roça na zona rural de Pium, no oeste do estado. A ação envolveu militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Mato Grosso, que participam da força-tarefa.

Um vídeo divulgado pela polícia mostra a intensa troca de tiros em uma área de mata. Segundo a polícia, devido ao risco de emboscada os militares resolveram esperar o amanhecer para fazer a busca pelos corpos devido ao risco de novos tiroteios.

“Nenhum dos nossos policiais militares foram feridos e hoje pela manhã, durante a confirmação desses óbitos, houve um novo confronto entre os policiais do Bobe e os criminosos”, disse o tenente coronel Noelson, da PM de Mato Grosso.

O grupo, com cerca de 20 suspeitos, está sendo perseguido há mais de uma semana por uma força-tarefa com 350 policiais de cinco estados. Em dez dias de cerco, até esta quarta-feira (19), seis suspeitos morreram e um foi preso.

A caçada aos suspeitos no Tocantins começou no dia 10 de abril, depois que eles fugiram do Mato Grosso e entraram no território tocantinense pelos rios Araguaia e Javaés. A operação acontece na região oeste e sudoeste do estado, na zona rural dos municípios de Pium, Marianópolis e na Ilha do Bananal, além de cidades do entorno.