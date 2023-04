Prefeitura vai intensificar a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, vai intensificar a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos sólidos, como restos de construções, móveis velhos e sobras de podas de grama e de árvores.

Para orientar a população sobre a proibição dessa prática, placas foram instaladas em diversos locais da cidade. Quem for flagrado descumprindo a determinação poderá ser multado. Vale lembrar que a Prefeitura não recolhe esse tipo de material, sendo responsável apenas pela coleta do lixo doméstico.

Para organizar o descarte de resíduos sólidos, a Prefeitura de Campo Verde conta com o Ecoponto, localizado na rua Acre, no Bairro São Lourenço, local para onde devem ser direcionadas pelos moradores, pequenas quantidades de material descartável, como madeira, móveis, sobras de construção e de podas de grama e de árvore. O Ecoponto funciona de segunda à sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Aos sábados o funcionamento é até as 12h00.

Caçamba Solidária – Outra medida adotada foi a implantação do Projeto Caçamba Solidária, que disponibiliza de forma gratuita pelo prazo de até cinco dias, caçambas para famílias cadastradas nos Programas Sociais ou para grupos de vizinhos.

O Projeto Caçamba Solidária visa evitar que regiões da cidade sejam transformadas em depósitos clandestinos de resíduos, atraindo animais peçonhentos e roedores, colocando em risco a saúde dos moradores.

Quem tiver interesse em solicitar uma caçamba por meio do Projeto, deve procurar diretamente a Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, ou entrar em contato pelo telefone (66) 3417-2965, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.