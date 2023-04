Prefeitura constrói calçadas na Avenida São Cristóvão

A Prefeitura de Campo Verde está investindo na melhoria do paisagismo e na mobilidade urbana na avenida São Cristóvão, entre os bairros Jardim América e Recanto dos Pássaros II, com a construção de calçadas para pedestres e ciclovia.

As calçadas, com piso tátil, que garante maior mobilidade para deficientes visuais, estão sendo construídas nas laterais dos canteiros, e têm 2 metros de largura. No centro dos canteiros está sendo implantada a ciclovia, com 2,4 metros de largura.

As obras contemplarão um trecho de aproximadamente mil metros de extensão da Avenida, sendo que no total serão construídos 6 mil metros quadradas de calçamento. Desde que foram iniciados os trabalhos, há cerca de 15 dias, pelo menos mil metros quadrados já foram concluídos.

Além das calçadas que estão sendo construídas na Avenida São Cristóvão, em 2022 a Prefeitura Municipal construiu cerca de 2 quilômetros lineares de calçamento nas avenidas Ayrton Senna e Presidente João Goulart; no bairro Recanto do Sol I, ao lado da Área de Lazer Recanto do Sol e no bairro São Miguel, no entorno do Miniestádio Ivo Hauber Júnior e da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim.