Prefeito e secretários participam de sessão itinerante da Câmara no Assentamento Santo Antônio da Fartura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e vários secretários que compõem a atual administração, participaram na noite de segunda-feira (24), da primeira Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores de Campo Verde, realizada no Assentamento Santo Antônio da Fartura e que atraiu um grande número de moradores.

De acordo com o prefeito, iniciativas como as sessões itinerantes são excelentes oportunidades para se promover a aproximação entre os moradores das comunidades rurais – e também da área urbana, com a Administração Municipal.

O prefeito lembrou que a Administração Municipal tem sua rotina, seu fluxo de trabalho, e ações como a sessão itinerante reduzem o espaço entre a população e a gestão.

“Eu acho isso muito importante. São Iniciativas que dão celeridade na fala, na pauta e a gente vê isso como algo muito positivo”, destacou Alexandre Lopes de Oliveira. “Considerando que as coisas acontecem realmente no bairro, na comunidade, em um agrupamento de pessoas, então, no meu ponto de vista, é positivo porque aproxima realmente a gestão das pessoas que estão na outra ponta”, destacou.

Durante a sessão itinerante, que durou cerca de duas horas, foram votados 4 Projetos de Lei do Poder Executivo Municipal e um do Poder Legislativo, além de 13 indicações de autoria dos parlamentares.

Acompanharam o prefeito na sessão itinerante, os secretários Fabiano Teruel (Obras e Viação), Rubens Anunciação Júnior (Planejamento), Simoni Pereira Borges (Educação), Rosimar Bitencourt (Segurança Pública), Carlos Roberto Nóbrega (Gabinete) e Edson Silva Castro (Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação)