Polícia Civil abre investigação após denúncia sobre vazamento de fotos de Marília Mendonça em MG

O velório de Marília e do tio aconteceu no Ginásio Goiânia Arena no dia seguinte ao acidente. Houve muita comoção de fãs, familiares e cantores famosos, entre eles, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Jorge e Mateus.

A partida da eterna rainha da sofrência aconteceu de surpresa e deixou todos abalados. Mãe dela, Ruth Dias, passou mal ao saber da notícia e foi amparada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).