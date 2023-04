PGR dá parecer contrário ao recurso da Prefeitura de Cuiabá para manter aumento do IPTU

O Órgão Especial do TJMT suspendeu no dia 30 de março, a lei a que autorizou o aumento da cobrança do IPTU. Os desembargadores acataram por unanimidade o pedido e declararam a lei inconstitucional. Com isso, a prefeitura entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a determinação do Tribunal de Justiça.