Pai é preso suspeito de torturar filha em Cáceres (MT)

As investigações começaram depois que a delegacia recebeu denúncias de que a menina foi agredida no dia 17 de março deste ano. A vítima relatou que as agressões ocorreram pois ela não esperou o pai buscá-la na saída da escola e, ao chegar em casa, o suspeito mandou que ela se ajoelhasse, e com um fio de fio de luz bateu nas costas e pernas dela.