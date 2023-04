No feriadão – Temperatura cai e Cuiabá e Chapada enfrentam mínima de 15º C

Do: MidiaNews

Clima ameno nas cidades deve começar a partir desta quinta-feira e se estender no feriadão

Cuiabá deve enfrentar uma queda na temperatura a partir desta semana, conforme números do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A Capital deve ter mínima de até 18º C no feriadão de Tiradentes.

Segundo o Inmet, nesta segunda-feira (17), a mínima na Capital é de 24º C e máxima de até 34º C. No período da manhã, o céu deve estar com muitas nuvens. À tarde pode haver pancadas de chuva isoladas, e a noite prevê chuvas isoladas.

Já na terça-feira (18), a temperatura mínima tende a subir para 25º C e a máxima se estabiliza em 34º C. Haverá muitas nuvens no céu pela manhã. Na parte da tarde, a previsão é de chuvisco em Cuiabá.

Na quarta-feira (19), a mínima e a máxima caem para 24º C e 32º C, respectivamente.

Segundo o Inmet, a temperatura começa a cair na quinta-feira (20), quando a mínima prevista em Cuiabá é de 22º C, e a máxima em 28º C.

Na sexta-feira (21), a queda de temperatura continua, chegando a 18º C de mínima e 27º C de máxima.

Chapada dos Guimarães

Já na cidade turística, a previsão é parecida com a da Capital. Nesta segunda, a máxima deve ficar em 33º C e mínima de 23º C.

Na terça e quarta-feira, a máxima e mínima ficam entre 31º C e 21º C.

Na quinta, a máxima cai para 28º C e mínima de 16º C. Na sexta, a máxima deve ser de 32º C e mínima de 15º C.