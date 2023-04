Neste sábado – Cuiabá estreia em casa no Brasileirão contra o Bragantino

Do: MidiaNews

O confronto está marcado para às 17h30, horário local; clube mato-grossense ocupa a 16ª posição

O Cuiabá enfrenta o Bragantino neste sábado (22), na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Brasileirão 2023. O confronto está marcado para às 17h30, horário local.

Vindo de derrota na estreia para o Palmeiras, no Allianz Parque, o Dourado precisa vencer o Bragantino para se recuperar na competição – o clube ocupa a 16ª posição.

O Bragantino vem de vitória dentro de casa sobre o Bahia, por 2 a 1, de virada.

Autor do gol do Cuiabá no jogo do Allianz Parque, o volante Raniele – um dos reforços do Dourado para a temporada e que fez a estreia pelo clube contra o Palmeiras – destacou a importância de somar pontos dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

“Nós pensamos jogo a jogo, e a gente sabe que temos que pressionar e buscar a vitória contra qualquer time que venha jogar aqui. Temos que somar pontos dentro de casa. Precisamos lutar dentro de campo e buscar a vitória para somar os três pontos, independente de quem for o adversário”, frisou o volante.

Para o duelo contra o Bragantino, Ivo Vieira não poderá contar com o volante Filipe Augusto, expulso na primeira rodada. Já o atacante Iury Castilho, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras, fica à disposição. Wellington Silva, desfalque na estreia por conta de uma pancada no tornozelo, está recuperado e também é opção para o setor ofensivo.

A preparação para o confronto com o Bragantino foi finalizada na tarde desta sexta-feira, no CT da Base.

O Dourado também realizou um treinamento na Arena Pantanal, palco da partida, na quinta-feira.