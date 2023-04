Motorista fugiu – Motociclista tem cabeça esmagada em acidente com caminhão em MT

Do: MidiaNews

Garupa foi hospitalizada em estado grave; colisão ocorreu em Aripuanã, nesta sexta (31)

O motociclista Ademilson Souza, de 36 anos, morreu após ter a cabeça esmagada pelo pneu de um caminhão na tarde desta sexta-feira (31), em Aripuanã (a 1,2 mil quilômetros de Cuiabá).

A mulher que estava com ele na garupa da motocicleta, de 48 anos, foi socorrida pela equipe de saúde da PSF e encaminhada a um hospital do Município.

Conforme a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 16h30, na saída do Distrito de Conselvan.

As vítimas seguiam sentido à Rondônia em uma motocicleta Honda Broz preta. No sentido contrário trafegava o caminhão carregado com toras de madeira.

Houve uma colisão, as vítimas da motocicleta caíram e o caminhão passou por cima da cabeça do piloto.

O condutor do veículo de carga fugiu do local.

A Polícia Civil investiga o caso.