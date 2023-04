Jogos dos Trabalhadores serão realizados no próximo domingo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, realiza no próximo domingo mais uma edição dos já tradicionais Jogos dos Trabalhadores, que têm patrocínio exclusivo da Cooperativa de Crédito Sicoob.

O evento será realizado no Parque das Araras (foto), com início às 8h30 e será disputado nas seguintes modalidades: Futevôlei, vôlei de praia, futebol society, futsal e handebol 5. Todas as modalidades serão disputadas nas categorias masculina e feminina.

Os Jogos dos Trabalhadores serão disputados durante todo o dia e terão R$ 11 mil em premiação distribuídos entre os vencedores de todas as modalidades.